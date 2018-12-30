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На Труханова пожаловались в полицию из-за того, что он вытолкал журналиста

На Труханова пожаловались в полицию из-за того, что он вытолкал журналиста
04:21 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Журналист Михаил Штекель подал заявление на Геннадия Труханова за то, что тот его вытолкал во время брифинга.

Журналист "Радио Свобода" Михаил Штекель обратился с заявлением в полицию и в местное подразделение Госбюро расследований в связи с поведением мэра Одессы Геннадия Труханова, который вытолкал его во время брифинга. Об этом 29 декабря сам Штекель сообщил на своей странице в Facebook.

"Подал заявление в полицию и ГБР на действия городского головы Одессы Геннадия Труханова, его возможной охраны и отдельных сотрудников одесской полиции", - заявил журналист.

Он отметил, что в течение суток следователь должен открыть производство по ст.171 УК "препятствование журналистской деятельности".

"Без моего заявления, самостоятельно, полиция Одесской области этого не сделала, посмотрим на их действия теперь", - добавил Штекель.

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Радио Свобода, Геннадий Труханов, Михаил Штекель, Заявление на Труханова.
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