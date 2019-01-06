Литр на вес золота: самые дорогие жидкие растворы (Фото) Все в жизни имеет цену, но у каждого человека свои представления о дороговизне. Естественно, все мы знаем о высокой цене бриллиантов, платины, алмазов и золота. Но есть на планете и другие уникальные вещества, находящиеся в жидком состоянии, стоящие очень дорого, и потому представим Топ самых дорогих жидких растворов, и узнаем, какая жидкость самая дорогая в мире. Цены указаны примерные.