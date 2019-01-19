Японию и Южную Корею призвали решить спор по названию Японского моря

Правительство Японии призывают обсудить название Японского моря с Южной Кореей.

Международная гидрографическая организация обратилась к правительству Японии с настоятельной просьбой провести переговоры с Южной Кореей по поводу названия Японского моря. Как сообщает газета The Japan News, Токио требуют найти компромисс с Сеулом по этой проблеме, крайне болезненной для обеих стран, передает УНН.

Южная Корея с начала 1990-х годов требует переименовать Японское море в “Восточное” или использовать на картах оба названия. По мнению Сеула и Пхеньяна, Токио навязал мировому сообществу нынешний термин в рамках своей агрессивной колониальной политики в начале ХХ века.

Япония в свою очередь утверждает, что название "Японское море" было принято еще в ХIХ веке по инициативе европейских картографов. Этот термин также неизменно употребляется в справочниках Международной гидрографической организации, начиная с их первого издания в 1929 году. В 2012 году эта структура сохранила название "Японское море", несмотря на протесты Сеула.

Однако теперь организация настаивает на том, чтобы две страны пришли к компромиссу по этой проблеме. Токио, как отмечает газета, хотел бы уклониться от консультаций, поскольку они могут привести к тому, что акваторию между российским Приморьем, Японией и Корейским полуостровом придется называть Японским/Восточным морем.