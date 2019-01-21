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Санкции ЕС против ГРУшников: реакция российского МИДа

Санкции ЕС против ГРУшников: реакция российского МИДа
21:33 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Россия угрожает "принять меры" в связи с новыми санкциями ЕС за химическую атаку в Британии.

Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением Евросоюза о введении санкций против руководителя ГРУ РФ, его заместителя, а также против двух офицеров разведки.

О заявили в МИД РФ.

"Предъявленные России и нашим гражданам обвинения по "делу Скрипалей" не выдерживают критики. Мы оставляем за собой право на ответные меры в отношении этой недружественной акции", - заявили в Москве.

"Развязання британскими властями информационная кампания по этому делу преследует прежде всего внутриполитические цели. Показательно, что новый ее всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о Brexit", - заявили в дипведомстве.

Евросоюз объяснил новые санкции против россиян из ГРУ

Санкции будут первыми внедренными в рамках нового режима ограничительных мер ЕС против использования и распространения химического оружия, созданного 15 октября 2018.

Москва считает, что на гражданах РФ "был апробирован недавно изобретенный Евросоюзом механизм санкций, якобы нацелен на противодействие применению и распространению химического оружия".

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"Подтверждаем принципиальную позицию о неправомерности введения односторонних ограничительных мер в обход Совета Безопасности ООН. Рассматриваем установление и начало практического функционирования вышеупомянутого механизма как свидетельство неуважения Евросоюза к Конвенции о запрещении химического оружия", - добавили в министерстве.

Новые санкции ЕС против ГРУшников: опубликован список

ЕС решил наложить санкции на голову ГРУ РФ Игоря Костюкова, его первого заместителя Владимира Алексеева и двух разведчиков Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, обвиняемых Британией в отравлении бывшего офицера ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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ЕС, Санкции, МИД РФ, Гру, Отравление Скрипалей, Дело Скрипалей.
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