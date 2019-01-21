Санкции ЕС против ГРУшников: реакция российского МИДа

Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решением Евросоюза о введении санкций против руководителя ГРУ РФ, его заместителя, а также против двух офицеров разведки.
О заявили в МИД РФ.
"Предъявленные России и нашим гражданам обвинения по "делу Скрипалей" не выдерживают критики. Мы оставляем за собой право на ответные меры в отношении этой недружественной акции", - заявили в Москве.
"Развязання британскими властями информационная кампания по этому делу преследует прежде всего внутриполитические цели. Показательно, что новый ее всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о Brexit", - заявили в дипведомстве.
Санкции будут первыми внедренными в рамках нового режима ограничительных мер ЕС против использования и распространения химического оружия, созданного 15 октября 2018.
Москва считает, что на гражданах РФ "был апробирован недавно изобретенный Евросоюзом механизм санкций, якобы нацелен на противодействие применению и распространению химического оружия".
"Подтверждаем принципиальную позицию о неправомерности введения односторонних ограничительных мер в обход Совета Безопасности ООН. Рассматриваем установление и начало практического функционирования вышеупомянутого механизма как свидетельство неуважения Евросоюза к Конвенции о запрещении химического оружия", - добавили в министерстве.
ЕС решил наложить санкции на голову ГРУ РФ Игоря Костюкова, его первого заместителя Владимира Алексеева и двух разведчиков Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, обвиняемых Британией в отравлении бывшего офицера ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.