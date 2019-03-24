Васкес вернулся в общую группу Реала

Испанский вингер восстановился после повреждения.

Полузащитник Лукас Васкес восстановился после травмы и приступил к тренировкам мадридского Реала в общей группе.

Васкес получил повреждение бедра в матче с Аяксом (1:4) в начале марта и с тех пор находился в лазарете. Испанский вингер полностью восстановился и на последних занятиях Реала работал вместе с партнерами по команде.

Ожидается, что 27-летний игрок может вернуться на поле во встрече с Уэской, которая запланирована на 31 марта.

В текущем сезоне Васкес провел 37 поединков в футболке "сливочных", отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что к тренировкам Реала вернулся полузащитник Маркос Льоренте.