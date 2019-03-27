Сальвини одобрил гражданство 13-летнему мальчику за спасение одноклассников

Глава МВД Италии Маттео Сальвини пообещал гражданство 13-летнему мальчику Рами Шехата, который помог спасти своих одноклассников во время захвата автобуса.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини пообещал предоставить гражданство 13-летнему мальчику, который во время попытки похищения школьного автобуса помог спасти своих одноклассников.

Тогда, во время захвата, 13-летнему подростку удалось спрятать телефон, когда злоумышленник конфисковали их у школьников и позвонить в полицию и сообщить о похитителе.

Сотрудники правоохранительных органов остановили автобус под Миланом и освободили 51 ребенка и их сопровождающих, прежде чем водитель поджег автобус.

На фото подозреваемый в похищении и поджоге автобуса со школьниками

Сальвини подчеркнул, что одобрил решение о предоставлении гражданства Рами Шехата, так как он доказал своим героическим поступком, что понимает ценности страны. Чиновник также заявил, что чувствует будто 13-летний мальчик его сын.

На фото Рами Шехата слева и Адам Эль-Хамам справа

Известно, что отец Рами эмигрировал в Италию из Египта в 2001 году. Отмечается, что мальчик родился уже в Италии. Однако, согласно закону Италии, дети, родившиеся от родителей-иммигрантов, не имеют права на получение гражданства, пока им не исполнится 18 лет.

Школьники, автобус с которыми был похищен

В местных СМИ на прошлой неделе появилась информация, что Сальвини отказался сделать исключение для Рами, сказав, что для принятия решения необходимо проверить его родителей. Однако, в последствии изменил свое решение и заявил, что иммиграционные законы "могут быть преодолены ради акта мужества".

Также выяснилось, что был еще один мальчик, Адам Эль-Хамам, который является сыном марокканских иммигрантов. По информации, он также помог поднять тревогу. Его отец сказал, что мальчику также следует предоставить итальянское гражданство. Однако, власти Италии никак не прокомментировали, дадут ли Адаму итальянский паспорт.