Зозуля помог Альбасете одержать яркую победу в Сегунде

Команда украинца продолжает борьбу за выход в элиту

"Альбасете" Романа Зозули одержал победу над "Лас-Пальмасом" (4:2) во вчерашнем матче 35-го тура Сегунды.

Уже в первом тайме команды назабивали пять голов. Трижды отличились хозяева, а гости ответили двумя точными ударами. На старте второй половины "Альбасете" забил еще один мяч и победил в итоге со счетом 4: 2.

Зозуля провел на поле все 90 минут, однако результативными действиями нашему форварду отметиться не удалось.

Эти три очка позволили "Альбасете" удержаться на второй строчке Сегунды, которая гарантирует автоматическое повышение в классе. Команда Зозули опережает "Гранаду" по дополнительным показателям – у обоих клубов по 64 очка за 7 туров до финиша. У 4-й "Мальорки" на 6 баллов меньше.

В последний раз "Альбасете" участвовал в Ла Лиге в сезоне 2004/05.