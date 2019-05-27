Всемирный банк предоставит Украине $200 млн в кредит

Всемирный банк предоставит $200 миллионов аграрным предприятиям Украины.

Совет Всемирного банка одобрил программу на 200 млн долл. для поддержки малых и средних предприятий Украины в сельскохозяйственном секторе.

Как сообщила пресс-служба банка, программа ускорит частные инвестиции в сельское хозяйство.

В банке отметили, что экспорт сельскохозяйственной продукции остается основной движущей силой украинской экономики: на нее приходится почти 42%, или 18 млрд долл. общей стоимости экспорта. Однако в банке считают, что сейчас сектор не полностью реализует свой потенциал.

"Украина может ускорить свое экономическое развитие путем повышения эффективности и укрепления прозрачности своей сельскохозяйственной отрасли, - считает директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен. - Повышение производительности сельского хозяйства на 30% могло бы в течение следующих пяти лет увеличить ВВП на дополнительные 4,4%".

Справка. Всемирный банк - международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам. Во Всемирный банк Украина вступила в 1992 году (одновременно со вступлением в Международный валютный фонд) и является членом всех его структур. С мая 2014 года Группа Всемирного банка предоставила Украине 5,5 млрд долл. США, а также гарантию оплаты газа в размере 500 млн долл. и финансовую гарантию на 750 млн долл., под которую наша страна привлекла средства на внешнем рынке.