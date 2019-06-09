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Это вас точно удивит: астронавт показал, что происходит с медом в условиях невесомости (Видео)

Это вас точно удивит: астронавт показал, что происходит с медом в условиях невесомости (Видео)
21:53 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: pixabay.com

Если вы думали, что в космосе мало забав, то астронавт с Международной космической станции Канады гарантированно докажет обратное.

Обычно научные сотрудники не играют в невесомости. Хотя, после видео с летающими по космическому кораблю мышами, согласиться с этим крайне трудно. Ведь это совсем не тянет на какое-то научное открытие - просто забавное видео. Однако, именно этот эксперимент позволил ученым узнать, как невесомость влияет на организм живых существ.

Но герой из нашего материала настолько заскучал на космической станции, что решил поиграть с медом, как-будто это какой-то пластилин. И никакого научного подтекста здесь совсем нет.

Так, на официальном сайте Международной космической станции Канады появилось видео, на котором астронавт Давид Сен-Жак демонстрирует возможности меда в невесомости.

Оказывается, клейкая субстанция не разлетается на мелкие капельки, как это бывает с водой. Мед просто летает по космическому кораблю, скручиваясь в сладкую спираль.

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Поэтому, если во время путешествия на Марс у вас внезапно откроется баночка с пчелиным нектаром - не нервничайте, ведь эта жидкость точно не замажет кабинку космического салона.

Кстати, роботы в виде пчел уже находятся на стадии разработки. Может скоро мы попробуем космический мед?

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Невесомость, Астронавт, Как едят астронавты, Что едят астронавты.
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