Ниинисте рассказал о "совместном будущем с НАТО"

Финляндия не позволит использовать свою территорию против другой страны.

Саули Ниинисте разъяснил смысл варианта присоединения Финляндии к НАТО, который сейчас обсуждается в стране. Об этом сообщает Xinhua.

“По словам Ниинисте, вариант совместного будущего с НАТО, означает, что Финляндия хочет сохранить возможность вступления в Альянс, если она решит это сделать. Но этот вариант будет существовать только при условии сохранения такой возможности”, - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что в формулировке, которую содержит новая доктрина правительства Финляндии о том, что она не позволит использовать свою территорию против другой страны, - нет ничего нового.

Ниинисте пояснил, что этот тезис соответствует оборонной доктрине предыдущего правительства. "Было бы странно, если бы провозглашалось, что наша территория может быть использована кем-то с военной целью", - констатировал финский лидер.