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Истребители Южной Кореи вели огонь в сторону военных самолетов РФ

Истребители Южной Кореи вели огонь в сторону военных самолетов РФ
08:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь по военным самолетам РФ.

Южная Корея открыла предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглись в ее воздушное пространство.

Об этом передает AP со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.

Отмечается, что самолеты РФ нарушили воздушное пространство у восточного побережья во вторник. На перехват были отправлены истребители, которые и открыли предупредительный огонь.

По сообщению военного ведомства, воздушное пространство страны во вторник также нарушили китайские военные самолеты.

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Россия, Южная Корея, Самолет, РФ, Минобороны Южной Кореи.
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