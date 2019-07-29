Скачать
Понедельник, 29.07.2019
Выборы в Раду: ЦИК опубликовала имена первых избранных депутатов
Выборы в Раду: ЦИК опубликовала имена первых избранных депутатов
Нефедов: Новая таможня будет создана где-то к концу сентября
Нефедов: Новая таможня будет создана где-то к концу сентября
Появились претенденты на Рибери: список клубов
Появились претенденты на Рибери: список клубов
Джонни Депп представил доказательства нападений Эмбер Херд
Джонни Депп представил доказательства нападений Эмбер Херд

Новые контактные линзы могут расширить возможности человеческого зрения

Новые контактные линзы могут расширить возможности человеческого зрения
21:18 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Если в них дважды моргнуть - увеличится масштаб.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего создали контактные линзы, которыми можно управлять с помощью движения глаз. Исследование опубликовано на сайте Online Library.

Во время исследования ученые измерили электроокулографические сигналы, которые обычно исходят при движении глаз. Биомимикрические линзы из полимеров используют диэлектрический эластомер, чтобы достичь необходимой деформации и увеличиться на 32% при получении необходимых сигналов.

Для того, чтобы изменить масштаб, пользователю необходимо просто моргнуть два раза. Тогда линзы увеличат масштаб на 32%, процесс возврата к нормальному зрения происходит абсолютно аналогично — человеку нужно просто дважды моргнуть.

Действительно ли морковь улучшает зрение: ответ врачей

Пока неизвестно, когда линзы появятся в широкой продаже и кто будет заниматься их производством. Кроме того, в исследовании не говорится, намерены ли ученые использовать линзы как отдельный продукт или встроят их в уже готовые продукты для повышения качества зрения.

Ученые считают, что в будущем эту технологию можно использовать для глазных протезов или специальных очков, а линзами управлять даже удаленно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Глаза, Технологии, Линзы, Техно.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Трускавец на обучение прибыли новоизбранные депутаты от "Слуги народа"
02 Бокс. Украинец Богачук одолел соперника в третьем раунде
03 Фото ног польского велогонщика взбудоражило Сеть
04 День ангела Юлии: значение имени и поздравления
05 Англичане снова недовольны Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Помпео: Конфликт в Украине реален, они все еще воюют
Помпео: Конфликт в Украине реален, они все еще воюют
У Зеленского знают, как бороться со &quot;зрадой&quot; и &quot;фейками&quot;
У Зеленского знают, как бороться со "зрадой" и "фейками"
Луценко обвинил Горбатюка в самопиаре
Луценко обвинил Горбатюка в самопиаре
Компания HBO анонсировала съемки фильма о легендарном модельере
Компания HBO анонсировала съемки фильма о легендарном модельере
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь