Новые контактные линзы могут расширить возможности человеческого зрения

Если в них дважды моргнуть - увеличится масштаб.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего создали контактные линзы, которыми можно управлять с помощью движения глаз. Исследование опубликовано на сайте Online Library.

Во время исследования ученые измерили электроокулографические сигналы, которые обычно исходят при движении глаз. Биомимикрические линзы из полимеров используют диэлектрический эластомер, чтобы достичь необходимой деформации и увеличиться на 32% при получении необходимых сигналов.

Для того, чтобы изменить масштаб, пользователю необходимо просто моргнуть два раза. Тогда линзы увеличат масштаб на 32%, процесс возврата к нормальному зрения происходит абсолютно аналогично — человеку нужно просто дважды моргнуть.

Пока неизвестно, когда линзы появятся в широкой продаже и кто будет заниматься их производством. Кроме того, в исследовании не говорится, намерены ли ученые использовать линзы как отдельный продукт или встроят их в уже готовые продукты для повышения качества зрения.

Ученые считают, что в будущем эту технологию можно использовать для глазных протезов или специальных очков, а линзами управлять даже удаленно.