Глава ФГИ: суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго"

Центрэнерго" подлежит приватизации и Фонд делает все для его успешной продажи.

Хозяйственный суд г.Киева в понедельник принял решение прекратить производство по делу о банкротстве ПАО "Центрэнерго", удовлетворив ходатайство Фонда государственного имущества (ФГИ).

"Соответственно, дело о банкротстве – закрыто", - написал на своей странице в "Фейсбук" глава ФГИ Виталий Трубаров.

Он выразил надежду, что вскоре также будет снято обеспечение по иску ООО "Укрдонинвест" Виталия Кропачева, которым ФГИ запрещено осуществлять любые действия по приватизации "Центрэнерго".

"Центрэнерго" подлежит приватизации и Фонд делает все для его успешной продажи", - отметил Трубаров.

В то же время решение может быть оспорено в апелляции.

Как сообщалось, производство по делу о признании "Центрэнерго" банкротом было возбуждено еще в 2004 году. В судебных материалах 2015 года общая сумма требований "Ровенькиантрацит" оценивалась в 42,88 млн грн. По данным комитета кредиторов генкомпании, на май 2019 года доля угольной компании составляла 31% конкурсных требований в рамках процедуры банкротства.

ФГИ в октябре 2018 года объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5 млрд 984,992 млн грн. Продажа была назначена на 13 декабря 2018 года. Конкурс должен был состояться при наличии минимум двух участников, один из которых – иностранный.

После объявления конкурса первоначально о намерении участвовать в нем заявили шесть компаний, из которых документы с финансовой гарантией, согласно имеющимся у агентства данным, подали только ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого выступает Виталий Кропачев, и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис". Оба указанных претендента не были допущены к участию и конкурс был признан несостоявшимся.

В июне 2019 года Окружной административный суд Киева наложил в обеспечение иска ООО "Укрдонинвест" запрета осуществлять какие-либо действия по приватизации "Центрэнерго".

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.