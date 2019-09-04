ВСУ и Румыния проводят военные учения на Дунае(Фото)

Новости Украины:Вооруженные силы Украины и Румынии отрабатывают тактические учения на реке Дунай в рамках Riverine-2019.

Сегодня, 4 сентября, в акватории реки Дунай началось двусторонние украинско-румынские учения Riverine-2019. Об этом сообщает АрміяInform.

"В течение трех дней военные моряки будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысят совместимости катеров флотов, морской и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки в акватории реки Дунай, тактического маневрирования и проведения досмотровых операций, противоминных действий, поиска и спасения человека, упавшего за борт и др", - говорится в сообщении. От Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в учениях принимают участие малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Вышгород", учебный катер "Смила" и вертолет Ми-14. От подразделений Морской охраны Государственной пограничной службы Украины три катера.

Румынская сторона привлекает два бронированных патрульных катера, два речных тральщика и речной буксир для размещения штаба руководства учения.

Кроме того, от береговой обороны Румынии участвует один патрульный катер. Следует отметить, что двусторонние украинско-румынские учения Riverine проводятся уже второй раз.В августе морская авиация Вооруженных сил Украины провела учения над Черным морем.