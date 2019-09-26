Хэмилтон рассказал о своей мотивации в Формуле-1

Льюис Хэмилтон рассказал, что не остановится на достигнутом.

Действующий чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, что не остановится на достигнутом. В преддверии в Сочи британец надеется прервать победную серию Феррари.

«Оставаться в форме — это то, что с чем многие из нас борются. Мой вес колеблется каждую неделю. Могу сказать честно, что никогда не был доволен своим внешним видом. Поэтому просто продолжаю над этим работать. Вот почему у меня нет тренера. Это моя упрямая позиция», — рассказал Хэмилтон на своей странице в Инстаграме.

«Сезон еще не выигран. Следующие несколько гонок будут сложными».

Хэмилтон в генеральной классификации идет лидером с 296 очками. В Кубке конструкторов нынешнего команда Мерседес также на первом месте.

Следующая гонка пройдет на Гран-при России 29 сентября.