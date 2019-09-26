Игровой бизнес: на Днепропетровщине полицейские прекратили деятельность заведений (Фото)

24 сентября участковые офицеры полиции Петриковского отделения полиции совместно с полицейскими Днепропетровской области провели проверку сразу двух заведений, которые незаконно предоставляли услуги в сфере игрального бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.
Правоохранители изъяли 15 персональный компьютеров, которые были соединены одной локальной сетью.
Во время прибытия полицейских, в игровых залах находились люди.
По факту возбуждено уголовное производство за ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игральным бизнесом).
В тот же день в результате проверки другого заведения было выявлено просрочку срока лицензии на проведение определенного вида хозяйственной деятельности. Владельца помещения привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 164 КУоАП (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности.