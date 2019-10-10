Рецепт дня: творожно-маковые биточки (Видео)

Все готовится очень быстро и легко! Сами попробуйте, готовьте на здоровье!
Если все продукты под рукой, то подготовка займет минут 5.
Ингредиенты:
творог 500 гр
мука 100 гр
мак 40 гр
яйца 2 шт
сахар 50 гр
манка 50-70 гр
Приготовление
Мак, соль, сахар и яйца отправляем в творог и хорошо разминаем (перемешиваем) вилкой. Можно воспользоваться погружаемым блендером.
Теперь добавляем муку, перемешиваем и формируем колобки (100 гр). Руки слегка смочите водой, будет удобнее катать.
Каждый колобок обсыпали (обваляли) в манке и формируем творожно-маковую шайбу, толщиной 1,5 см. Жарим на сухой сковороде под крышкой, на медленном огне.
Дольше всего ждать пока биточки обжарятся с двух сторон, но они того стоят. Хрустящая корочка и мягкие внутри, сладости нам тоже достаточно, вы регулируйте на свой вкус.
Как всегда, все вкусные подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео.
Приятного аппетита!!!