Скачать
Четверг, 10.10.2019
ЕНП в Европарламенте о "формуле Штайнмайера": От этого выиграет только Россия
ЕНП в Европарламенте о "формуле Штайнмайера": От этого выиграет только Россия
Могерини напоминает: Крым – это Украина, Донбасс – это Украина
Могерини напоминает: Крым – это Украина, Донбасс – это Украина
Игрок Реала отказывается уходить в аренду
Игрок Реала отказывается уходить в аренду
Два рыжих любимца вместе: принц Гарри заинтриговал работой с Эдом Шираном
Два рыжих любимца вместе: принц Гарри заинтриговал работой с Эдом Шираном

Рецепт дня: творожно-маковые биточки (Видео)

Смотрите фото (5)
Рецепт дня: творожно-маковые биточки (Видео)
04:02 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pixabay.com

Классный завтрак из любимых продуктов!

Все готовится очень быстро и легко! Сами попробуйте, готовьте на здоровье!

Если все продукты под рукой, то подготовка займет минут 5.

Ингредиенты:

  • творог 500 гр

  • мука 100 гр

  • мак 40 гр

  • яйца 2 шт

  • сахар 50 гр

  • манка 50-70 гр

Приготовление

Мак, соль, сахар и яйца отправляем в творог и хорошо разминаем (перемешиваем) вилкой. Можно воспользоваться погружаемым блендером.

Теперь добавляем муку, перемешиваем и формируем колобки (100 гр). Руки слегка смочите водой, будет удобнее катать.

Каждый колобок обсыпали (обваляли) в манке и формируем творожно-маковую шайбу, толщиной 1,5 см. Жарим на сухой сковороде под крышкой, на медленном огне.

Дольше всего ждать пока биточки обжарятся с двух сторон, но они того стоят. Хрустящая корочка и мягкие внутри, сладости нам тоже достаточно, вы регулируйте на свой вкус.

Как всегда, все вкусные подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео.

Приятного аппетита!!!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Рецепт, Завтрак, Рецепт дня, Вкусные рецепты, Творожно-маковые биточки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский ответил на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера"
03 Порошенко: Особую тревогу вызывает обсуждаемое разведение войск
04 "Я даже сама не могу понять этого": Виктория Булитко о личной жизни
05 В Германии разъяснили "формулу Штайнмайера"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепло &quot;наступает&quot;: прогноз погоды на завтра
Тепло "наступает": прогноз погоды на завтра
Байден: Трампу нужно объявить импичмент
Байден: Трампу нужно объявить импичмент
Турецкие войска начали проведение операции на северо-востоке Сирии
Турецкие войска начали проведение операции в Сирии
Рецепт дня: творожно-маковые биточки (Видео)
Рецепт дня: творожно-маковые биточки (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь