Рецепт дня: творожно-маковые биточки (Видео)

Классный завтрак из любимых продуктов!

Все готовится очень быстро и легко! Сами попробуйте, готовьте на здоровье!

Если все продукты под рукой, то подготовка займет минут 5.

Ингредиенты:

творог 500 гр

мука 100 гр

мак 40 гр

яйца 2 шт

сахар 50 гр

манка 50-70 гр

Приготовление

Мак, соль, сахар и яйца отправляем в творог и хорошо разминаем (перемешиваем) вилкой. Можно воспользоваться погружаемым блендером.

Теперь добавляем муку, перемешиваем и формируем колобки (100 гр). Руки слегка смочите водой, будет удобнее катать.

Каждый колобок обсыпали (обваляли) в манке и формируем творожно-маковую шайбу, толщиной 1,5 см. Жарим на сухой сковороде под крышкой, на медленном огне.

Дольше всего ждать пока биточки обжарятся с двух сторон, но они того стоят. Хрустящая корочка и мягкие внутри, сладости нам тоже достаточно, вы регулируйте на свой вкус.

Как всегда, все вкусные подробности приготовления можно посмотреть в коротком видео.

Приятного аппетита!!!