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Ситуация на Донбассе: оккупанты в очередной раз нарушили Минские договоренности

Ситуация на Донбассе: оккупанты в очередной раз нарушили Минские договоренности
07:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Потерь украинских бойцов зафиксировано не было.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 18 октября 21 раз нарушили режим прекращения огня, еще 4 обстрела прогремели в ночь на субботу.

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем... За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник произвел 11 обстрелов, еще 10 было совершено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".

"С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Все обстрелы противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", - проинформировали в штабе.

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Там также добавили, что в течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Россия, Боевики, РФ, Донбасс, Обстрелы, Оккупанты, ООС.
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