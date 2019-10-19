Ситуация на Донбассе: оккупанты в очередной раз нарушили Минские договоренности

Потерь украинских бойцов зафиксировано не было.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 18 октября 21 раз нарушили режим прекращения огня, еще 4 обстрела прогремели в ночь на субботу.

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем... За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник произвел 11 обстрелов, еще 10 было совершено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".

"С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Все обстрелы противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", - проинформировали в штабе.

Там также добавили, что в течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.