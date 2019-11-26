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ГБР получило доступ к паспортам Порошенко

ГБР получило доступ к паспортам Порошенко
12:30 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: ukrafoto.com

Служебный и дипломатический паспорта пятого президента сейчас хранятся в Министерстве иностранных дел.

Печерский районный суд Киева дал Государственному бюро расследований доступ к паспортным данным дипломатического и сулежебного паспорта пятого президента Украины Петра Порошенко, находящихся в Министерстве иностранных дел.

Об этом говорится в решении суда, опубликованное накануне в реестре судебных решений

Суд удовлетворил ходатайство ГБР и предоставил группе следователей разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении МИД. А именно: к данным служебного паспорта гражданина Украины для въезда в Украину и выезда из Украины, паспорт данных дипломатического паспорта и все документы, предоставленные и были составлены при их оформлении и выдачи.

Напомним, в рамках расследования относительно отдыха пятого президента Украины на Мальдивах суд предоставил следователям ГБР доступ к информации о суммах заработной платы, доходов и уплаченных Порошенко страховых взносов за 5 лет.

В ГБР обнародовали список дел, в которых фигурирует Порошенко

В партии "Европейская солидарность" заявили, что решение суда о разрешении на изучение информации о доходах Порошенко не имеет никакого смысла, поскольку все декларации экс-президента за последние годы находятся в открытом доступе.

Председатель Европейской народной партии Дональд Туск выразил обеспокоенность относительно уголовных производств в отношении Порошенко.

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Паспорт, ГБР, Печерский районный суд Киева, Петра Порошенко.
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