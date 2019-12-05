Назначена уполномоченная президента по волонтерской деятельности

Владимир Зеленский назначил Наталью Пушкареву своей уполномоченной по волонтерской деятельности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Натальи Пушкаревой уполномоченным президента по вопросам волонтерской деятельности (вне штата), сообщается на официальном сайте главы государства в четверг.

"Документ подписан 4 декабря с целью поддержки волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров", - говорится в сообщении.

Также Зеленский своим указом утвердил Положение об уполномоченном президента Украины по вопросам волонтерской деятельности. "Согласно ему, основными задачами уполномоченного является мониторинг ситуации по обеспечению гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров и представление президенту Украины предложений по поддержке волонтерской деятельности, пресечения нарушений в этой сфере", - сообщается на сайте президента.

Согласно положению, уполномоченный может вносить на рассмотрение главы государства предложения по подготовке проектов законов, президентских актов по вопросам поддержки волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров и участвовать в экспертизе поступивших главе государства на подпись законов, предлагаемых для внесения президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады законопроектов, касающихся вопросов поддержки производства волонтерской деятельности.

Кроме того, уполномоченный должен осуществлять меры по обеспечению и восстановлению нарушенных прав и законных интересов волонтеров и информировать общественность об их результатах.

Также задачей уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности является содействие налаживанию взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам поддержки общественных инициатив по осуществлению волонтерской деятельности, обеспечения гарантий соблюдения прав волонтеров.

Среди задач уполномоченного - также подготовка мероприятий с участием президента, в частности, международного характера по вопросам, касающимся поддержки волонтерской деятельности.

Как сообщалось, 28 октября в Офисе президента на встрече представителей волонтерского движения со всей Украины презентовали идею Национального альянса волонтеров (НАВ) при главе государства. Координатором НАВ избрали волонтера Наталью Пушкареву.

По данным СМИ, Пушкарева – основатель фирмы "Медика проджект интернэшнл Украина" и компании "Дженерал Проджектс", была советницей министра обороны Степана Полторака, до этого - помощницей народного депутата IV созыва Александра Биловола, который был главным санитарным врачом Украины и занимал должность председателя правления ГАК "Лекарства Украины".