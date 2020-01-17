Крушение самолета МАУ в Иране: Украина просит 6 стран помочь в расследовании

Офис Генерального прокурора обратился к шести странам с просьбой, присоединится к расследованию катастрофы самолета МАУ.

Офис генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы шести стран относительно создания совместной следственной группы для расследования авиакатастрофы самолета рейса PS752 у Тегерана.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

"В четверг, 16 января, Офис генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей их компетентных органов в совместной следственной группе в рамках уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета Boeing 737 рейса PS752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении.

В частности, говорится, что эта просьба была направлена с учетом договоренностей, достигнутых 16 января в Лондоне во время встречи министров иностранных дел государств, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы над Тегераном.

16 января в Лондоне министры иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Канады Франсуа-Филипп Шампань, Великобритании Доминик Рааб, Швеции Анн Линде и и.о. министра иностранных дел Афганистана Идреес Заман призвали Иран обеспечить ответственность лиц, сбивших самолет компании "Международные авиалинии Украины" возле Тегерана. Они разработали совместные принципы с целью взаимодействия с властями Ирана. Они намерены добиться от Ирана проведения тщательного, независимого и прозрачного международного расследования сбития самолета.

Напомним, Владимир Ельченко рассказал, что расследование авиакатастрофы в Иране будет проходить при участии компании Boeing.