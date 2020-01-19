В столице разместят цистерны с освященной водой для всех желающих

В Киеве расположат цистерны с освященной водой для всех желающих.

В Киеве 19 января, в день Крещения все желающие смогут набрать освященной воды из автоцистерн, предоставленных "Киевводоканалом".

Как сообщает пресс-служба предприятия, цистерны будут размещены с 8:30 на ул. Владимирской, 24, возле собора София Киевская, с 9:00 – возле Церкви первоверховных апостолов Петра и Павла на ул. Стеценко, 14.

С 10:00 освященную воду можно будет набрать в жилом массиве Оболонь, на ул. Приречной, 5а, а с 14:00 – возле храма в Гидропарке.

Напоминаем, в Киеве обустроили 16 локаций для празднования Крещения, на которых будут дежурить спасатели и медработники. Торжественное купание для всех желающих будет проходить возле Свято-Покровского храма Украинской православной церкви на Оболони в 12:00 и на Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня православной церкви Украины в 14:00.

Также во время мероприятия будут освящать воду по установленным канонам.