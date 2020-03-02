Carbon 1 Mark II: смартфон с корпусом из карбоновых волокон

Carbon 1 Mark II: легкий смартфон полностью из карбоновых волокон.

Малоизвестная компания Carbon Mobile решила поэкспериментировать с материалами корпуса смартфона и выпустила необычное устройство Carbon 1 Mark II. Если не отвлекаться на странное название, производитель уверяет, что это первый в мире смартфон с корпусом из карбоновых волокон.

Что получаем

Производители и раньше использовали углепластик (это же карбоновые или углеродные волокна) для отделки (например, Lenovo Z5 Pro GT и Oppo Find X Lamborghini), но у Carbon 1 Mark II корпус полностью выполнен из этого материала. Для этого использовали технологию HyRECM (Hybrid Radio Enabled Composite Materials), когда углеродные волокна переплетаются с пропускающими радиоволны композитами для создания дизайна «monocoque» (интеграция рамы и корпуса).

В результате получился очень легкий и тонкий гаджет: вес — всего 125 г, толщина — 6,3 мм. К тому же, он очень компактный по нынешним меркам: здесь используется 6,01-дюймовый дисплей AMOLED с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6.

Остальные характеристики далеки от идеала: процессор MediaTek Helio P90, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, 20 Мп фронталка, основная камера с двумя датчиками по 16 Мп, аккумулятор емкостью 3050 мАч, ОС Android 10 и сканер отпечатков пальцев на торце.

Сколько?

Оценили Carbon 1 Mark II в. 800 евро. Поставки обещают начать в июне.