Еще один большой клуб заинтересовался Ракитичем

В его услугах заинтересован лично Моуринью.

Тоттенхэм присоединяется к длинному списку команд, которые в ближайшее трансферное окно попытаются подписать полузащитника Барселоны Ивана Ракитича.

Зная о том, что хорват может покинуть Барселону летом, главный тренер Шпор Жозе Моуринью заинтересовался в его трансфере.

Тоттенхэм может включить в потенциальную сделку с Ракитичем полузащитника Танги Ндомбеле, которым ранее интересовался каталонский клуб.

Сам Ракитич заявил, что в случае ухода из Барселоны хотел бы вернуться в Севилью, но предложений от Андалусийцев не поступало.

В нынешнем сезоне 32-летний хорват провел за Барселону 31 матч во всех турнирах, сделав 4 ассиста. Он выступает на Камп Ноу с 2014 года.

В данный момент чемпионаты Англии и Испании приостановлены из-за пандемии коронавируса.