Еще один большой клуб заинтересовался Ракитичем

Тоттенхэм присоединяется к длинному списку команд, которые в ближайшее трансферное окно попытаются подписать полузащитника Барселоны Ивана Ракитича.
Зная о том, что хорват может покинуть Барселону летом, главный тренер Шпор Жозе Моуринью заинтересовался в его трансфере.
Тоттенхэм может включить в потенциальную сделку с Ракитичем полузащитника Танги Ндомбеле, которым ранее интересовался каталонский клуб.
Сам Ракитич заявил, что в случае ухода из Барселоны хотел бы вернуться в Севилью, но предложений от Андалусийцев не поступало.
В нынешнем сезоне 32-летний хорват провел за Барселону 31 матч во всех турнирах, сделав 4 ассиста. Он выступает на Камп Ноу с 2014 года.
В данный момент чемпионаты Англии и Испании приостановлены из-за пандемии коронавируса.