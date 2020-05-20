СМИ: в США расследуют причастность Коломойского к отмыванию сотен миллионов долларов

Большое жюри в США расследует деятельность Коломойского.

Украинский олигарх Игорь Коломойский, чье имя появилось в центре саги об импичменте Дональда Трампа, находится под следствием Большого жюри. Его подозревают в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США, передаёт УНН со ссылкой на BuzzFeed News.

Как отмечает издание, украинские регуляторы обвиняют миллиардера в организации схемы по "перекачиванию" денег из крупнейшего банка страны и направления их в объекты недвижимости, в том числе на территории США.

Большое жюри США изучает финансы Коломойского в рамках расследования, которое отслеживало деньги из украинского банка через лабиринт оффшорных компаний в США, собщили изданию два источника, знакомые с расследованием.

Среди обьектов, которые фигурируют в расследовании - роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажная офисная башня в со сводчатыми потолками и фресками, в которых когда-то было самое большое банковское лобби в мире.

Кроме того, считает автор статьи, в отсутствие существующего договора об экстрадиции между США и Украиной президент Владимир Зеленский и генеральный прокурор страны могут столкнуться с трудностями относительно того, будут ли они мешать в случае предъявления обвинения.

В комментарии для BuzzFeed News сам Коломойский сказал, что не знал о расследовании Большого жюри, и что любые недостатки, о которых сообщали банковские регуляторы, были "сделаны намеренно, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность".

Сообщается также, что в связи с продолжающимся расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно ездили в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями из Национального антикоррупционного бюро Украины, чтобы обсудить дело против 57-летнего олигарха и его партнера. В комментарии директор НАБУ Артем Сытник сказал, что он сотрудничает с ФБР в рамках "текущего расследования", но отказался сообщить подробности из-за соглашения о конфиденциальности с ФБР.