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Курбединов подал апелляцию на запрет молиться в бывшем спорткомплексе

Курбединов подал апелляцию на запрет молиться в бывшем спорткомплексе
23:54 Пт, 22 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Адвокат Эмиль Курбединов считает, что дело не имеет под собой никакой объективной почвы и сфабриковано

В оккупированном Крыму адвокат Эмиль Курбединов подал апелляционную жалобу на решение «суда» в отношении имама Халилова, обвиняемого в проведении пятничной молитвы.

Об этом сообщает Крымская солидарность, публикуя в Facebook комментарий Курбединова.

«Председатель Советского районного суда Шевченко уведомил меня, что направляет мою апелляционную жалобу в интересах Халилова Дилявера в Верховный Суд Крыма. Я убежден, что дело не имеет под собой никакой объективной почвы и сфабриковано в угоду тех, кто сегодня проводит политику давления на имамов», - сообщил адвокат Курбединов.

Напомним, первоначально имама мечети Савурчи в селе Заветном Дилявера Халилова обвинили в незаконной миссионерской деятельности, однако 22 апреля 2020 года данное обвинение было отменено и предъявлено другое - «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». 29 апреля 2020 года решением судьи Игоря Бражника за проведение коллективной пятничной молитвы священнослужитель был признан виновным по ч.2 ст. 20.2 КоАп РФ и оштрафован на 30000 рублей (11.160 грн).

Сотрудники полиции, составлявшие протокол, аргументировали свои действия тем, что служба проходила в здании бывшего спорткомплекса, который 16 лет назад муниципалитет района передал в пользование мусульманам данного населенного пункта.

До настоящего времени религиозная община функционировала согласно документам украинского образца. При этом имам Дилявер Халилов не числится в штате духовного управления мусульман Крыма.

Защита считает, что «дело имама Халилова» свидетельствует о том, что под видом правосудия «суд» чинит беспредел и планомерно уничтожает религиозные организации в оккупированном Крыму.

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Крым, Адвокат, Эмиль Курбединов.
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