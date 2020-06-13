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Ляшко рассказал, в каких случаях будет усилен карантин в регионах

Ляшко рассказал, в каких случаях будет усилен карантин в регионах
01:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин
Он добавил, что решение, какие карантинные ограничения должны быть усилены, принимает местная власть.

Регионы должны усиливать карантинные ограничения, если в течение трех дней фиксируется повышение заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов, пишет НВ.

Он добавил, что решение, какие карантинные ограничения должны быть усилены, принимает местная власть.

«Мы сейчас в адаптивном карантине, и там четко прописано, если три дня подряд есть превышение показателей, которые характеризуют возможность запуска смягчения, инцидентность, заполненность коек и уровни тестирования, то региональная комиссия техногенной и экологической безопасности принимает решение о том, как они отходят назад, какие смягчения, которые они допустили, надо отменять и переходить на более жесткий режим», — сказал Ляшко.

Напомним, в Киеве собираются усилить карантин из-за большого числа зараженных коронавирусом.

По данным на 12 июня, в Украине коронавирус выявили у 29 753 человек, из них выздоровели 13 564, летальных исходов — 870.

Днем ранее был установлен антирекорд: заболело 689 человек.

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Все по теме:

Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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