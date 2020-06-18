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В ООН избрали четырех непостоянных членов Совбеза, еще одного определят чуть позже

В ООН избрали четырех непостоянных членов Совбеза, еще одного определят чуть позже
01:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Страны-члены ООН избрали в ходе тайного голосования четыре из пяти стран, которые станут непостоянными членами Совета Безопасности ООН с 2021 по 2022 годы.

Об этом по результатам выборов в среду сообщил в Facebook спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"В Совет Безопасности избрали Индию, Ирландию, Норвегию и Мексику. Кения и Джибути будут соревноваться за последнее, пятое, место во втором туре завтра", - отметил украинский дипломат.

Кроме того, он сообщил, что председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН избран представитель Турции Волкан Бозкир.

Как сообщалось ранее, в среду в штаб-квартире ООН состоялись выборы сразу по трем направлениям: пяти непостоянных членов Совета Безопасности на 2021-2022 гг., новых членов Экономического и Социального Совета на 2021-2023 гг., а также главы 75-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Голосования проходили в особом режиме, с соблюдением карантинных ограничений, действующих в Нью-Йорке.

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Все по теме:

ООН, Совбез ООН, Олег Николенко.

Автор:

Телеграф
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