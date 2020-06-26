СБУ задержали председателя ОГА во время вымогательства взятки

Председатель одной из областных госадминистраций планировал получить неправомерную выгоду.

Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с БКОП и СБУ разоблачили председателя одной из областных госадминистраций и должностное лицо этой же ОГА "на горячем".

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительных ведомств.

Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям “предложения”, средства должны передаваться траншами.

“Первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго — в 250 тыс. грн — уличены на горячем”, — сообщили правоохранители.

Отмечается, что председателя ОГА и его пособника, должностное лицо этой же ОГА, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления. В частности, в НАБУ сообщили, что детали будут сообщены позже.

В пресс-службе НАБУ и СБУ не называют имен задержанных чиновников, или область, в которой происходили правоохранительные меры. Однако как пишет бывший нардеп и член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко в своем Telegram-канале, и ряд украинских СМИ со ссылкой на свои источники, задержанным чиновником является глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь. Он, в частности, был вчера, 25 июня, уволен с должности главы облгосадминистрации. Однако официального подтверждения со стороны правоохранителей пока нет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Балоня на должность председателя Кировоградской ОГА в ноябре 2019 года. До этого Балонь был заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации.