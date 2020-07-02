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Ученые создали ИИ, который нарисует Вас в процессе "разговора"

Отразит особенности характера: ученые создали ИИ, который нарисует Вас в процессе "разговора"

Отразит особенности характера: ученые создали ИИ, который нарисует Вас в процессе "разговора"
Обновлено 18:26 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Группа исследователей из лаборатории Университета Саймона Фрейзера в Канаде разработала творческий ИИ, который рисует портреты людей, передавая черты личности и эмоции. Прежде чем как рисовать, ИИ "разговаривает" с вами.

Художник-ИИ разговаривает с человеком, прежде чем начать рисовать, чтобы больше узнать о его уникальных качествах и чувствах. Затем он использует эту информацию для создания портретов.

Изображение: Yalcin, Abukhodair & DiPaola.

Наша исследовательская лаборатория использует когнитивно-научный подход к моделированию ИИ, а также когнитивные понятия человека для моделирования ИИ. Это включает в себя человеческую эмпатию и эмоции. - Стив ДиПаола, профессор Школы интерактивных искусств и технологий в Университете Саймона Фрейзера.

В лаборатории были проведены исследования в двух различных областях. Аспиранты СФУ, работающие в лаборатории, обычно делятся на две группы: одни работают над созданием трехмерных агентов ИИ, которые могут общаться с людьми, вторые работают над художественно-вычислительными моделями на основе ИИ. Для того, чтобы создать новый ИИ, две исследовательские группы объединились.

Yalcin, Abukhodair & DiPaola.

Исследователи обучили модифицированную ИИ DeepDream, это модель компьютерного зрения, которая считывает эмоции. Кроме того, они объединили алгоритм, известный как глубокий стиль, с техниками, которые разделяют изображения на сегменты, это позволяет их системе комбинировать различные художественные стили и процессы. Наконец, они использовали систему частиц — это техника, которая часто используется в компьютерном графическом дизайне, она нужна, чтобы выполнить фактическую работу кисти, только благодаря ей получается цельная картина.

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Помимо обработки эмоций, ИИ может обрабатывать речь, чтобы больше узнать о человеке. Разговаривает с вами агент — это специальная программа, которая имеет реалистичный трехмерный аватар, он может общаться естественно, сопровождая свои слова жестами рук и мимикой.

Большинство из тех, чей портрет был сделан системой искусственного интеллекта, были впечатлены результатом, поскольку он хорошо отражал особенности их характера.

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Все по теме:

Технологии, Искусственный интеллект, Техно, ИИ, Нейросеть.

Автор:

Телеграф
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