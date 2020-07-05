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Выборы в Польше: мэр Варшавы вызвал Дуду на "президентскую арену"

Выборы в Польше: мэр Варшавы вызвал Дуду на "президентскую арену"
Обновлено 22:34 Сегодня Телеграф Укринформ
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский приглашает действующего президента Польши Анджея Дуду, вместе с которым примет участие во втором туре выборов главы государства, на открытые дебаты в формате "президентской арены". Об этом сообщает Польское радио.

"Я готов к этой новой формуле президентской арены. Мне кажется, что трудно себе представить более открытую формулу, в рамках которой президент Дуда и я будем отвечать на вопросы десятка редакций, которые мы уже пригласили в Лешно (город в Великопольском воеводстве - ред.). Каждая редакция будет иметь возможность задать нам два вопроса ", - сказал кандидат на пост президента от Гражданской коалиции.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с телеканалами о трансляции дебатов. В понедельник вечером президентские дебаты планирует провести Польское телевидение (TVP), и штаб Анджея Дуды подтвердил готовность кандидата принять в них участие.

Между тем Министерство иностранных дел Польши сообщило в Тwitter, что все избирательные пакеты для голосования были высланы избирателям за рубежом, выразившим желание принять участие в голосовании по почте.

"Огромное спасибо всем консульствам, которые позаботились о том, чтобы в течение неполной недели прислать избирателям 480 тыс. избирательных пакетов!" - говорится в твите.

Второй тур выборов президента Польши состоится 12 июля. За пост главы государства борются действующий президент Анджей Дуда, который является кандидатом Объединенной правой, и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, кандидат от Гражданской коалиции.

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Все по теме:

Выборы, Рафал Тшасковский, Анджей Дуда.

Автор:

Телеграф
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