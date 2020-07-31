На Черниговщине во время отдыха мужчина взорвал гранату, погибли трое человек

В Черниговской области в Бобровицком районе местный житель подорвал гранату, в результате чего погибло трое человек.
Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook.
Трагедия произошла поздно вечером 30 июля во время совместного отдыха компании. Местный житель взорвал гранату, погибло трое людей, еще один в больнице. О том, был ли мужчина в нетрезвом состоянии, не сообщается.
Как сообщил Прокопенко, на месте работают следователи полиции, уточняются обстоятельства происшествия.
Как сообщает Суспільне, пресс-секретарь полиции Черниговской области Юлия Ковтун сообщила, что среди погибших двое мужчин, им 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. Еще один мужчина, которому 43 года, госпитализирован.
Напомним, вчера в Херсонской области местный житель под действием наркотиков устроил стрельбу из охотничьего ружья. Ранения получил один мужчина.
В Кирилловке на пляже полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату.