На Черниговщине во время отдыха мужчина взорвал гранату, погибли трое человек

Компания отдыхала, когда один из отдыхающих достал и подорвал гранату.

В Черниговской области в Бобровицком районе местный житель подорвал гранату, в результате чего погибло трое человек.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла поздно вечером 30 июля во время совместного отдыха компании. Местный житель взорвал гранату, погибло трое людей, еще один в больнице. О том, был ли мужчина в нетрезвом состоянии, не сообщается.

Как сообщил Прокопенко, на месте работают следователи полиции, уточняются обстоятельства происшествия.

Как сообщает Суспільне, пресс-секретарь полиции Черниговской области Юлия Ковтун сообщила, что среди погибших двое мужчин, им 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. Еще один мужчина, которому 43 года, госпитализирован.

Напомним, вчера в Херсонской области местный житель под действием наркотиков устроил стрельбу из охотничьего ружья. Ранения получил один мужчина.

В Кирилловке на пляже полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату.