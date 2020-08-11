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Автопроизводство в Украине сократилось на 40%

Автопроизводство в Украине сократилось на 40%
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
За прошлый месяц на украинских заводах было произвели всего лишь 236 единиц автотранспортной техники.

В Украине за семь месяцев текущего года производство автотранспорта обвалилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 2122 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации Укравтопром.

Согласно сообщению, за январь-июль было собрано 1783 легковых автомобилей, что на 42% меньше по сравнению с 2019 годом. Производство грузовых автомобилей составило 28 единицы, что на 39% меньше результата годичной давности.

Автобусное производство в Украине в январе-июле 2020 года сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 311 штук. В июле на украинских заводах было произведено 236 единиц автотранспортной техники, что на 62% меньше, чем в июле прошлого года.

Отмечается, что, как и годом ранее, в этом сегменте отечественного автопрома работал только один завод - Еврокар, где в июле в режиме крупноузловой сборки было собрано 172 автомобилей марки Skoda.

При этом производство автобусов выросло на 11% до 60 штук. В июле автобусы производили Черкасский автобус, Часовоярский завод и ЗАЗ. Сегмент коммерческих автомобилей сократился на 84% - до 4 штук (все изготовлены на заводе Черкасский автобус).

В ассоциации напомнили, что АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Напомним, в июне сообщалось о сокращении отечественного автопроизводства на 35%. 

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Все по теме:

Автомобили, Укравтопром, Автопроизводство.

Автор:

Телеграф
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