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Резников рассказал о своем видении выборов в ОРДЛО

Резников рассказал о своем видении выборов в ОРДЛО
14:10 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, выборы в ОРДЛО должны пройти по спецзакону.

Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны пройти по специальному закону, но сейчас там нет условий для их проведения, заявляет вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Парламент Украины должен принять соответствующий отдельный закон о выборах досрочных в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины и в соответствии с этим законом там должны и могут быть проведены выборы", - сказал Резников журналистам в среду в Киеве, после заседания комитета по вопросам государственной власти, на котором рассматривалось письмо руководителя украинской делегации ТКГ Леонида Кравчука о соответствии постановления о проведении местных выборов Минским соглашениям.

Резников напомнил, что о принятии специального законопроекта о выборах в ОРДЛО говорится в комплексе мероприятий Минских соглашений, в том числе и в законе об особенностях местного самоуправления.

Он подчеркнул, что постановление Верховной Рады о местных выборах регулирует проведение выборов на территории подконтрольной правительству Украины.

"Это разные абсолютно документы правового характера с разными юридическими последствиями", - сказал вице-премьер.

В то же время, по его словам, выборы в ОРДЛО можно будет проводить только после того, как с этой территории будут выведены иностранные войска, пройдут разоружение, демилитаризация, будут выведены все незаконные вооруженные формирования.

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Все по теме:

Донбасс, Алексей Резников, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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