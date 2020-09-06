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Масштабный пожар на Харьковщине: ликвидация продолжается (Фото)

Масштабный пожар на Харьковщине: ликвидация продолжается (Фото)
09:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: kh.dsns.gov.ua
Спасатели продолжают тушить очаги крупного пожара в Харьковской области.

В Харьковской области продолжают тушение отдельных очагов масштабного пожара в экосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"4 сентября в 13:17 пожар в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района, которая возникла 2 сентября, локализован. Общая площадь пройденная огнем составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара). По состоянию на 6 сентября открыт огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра", — говорится в сообщении.

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Как известно, в Харьковской области локализовали масштабный пожар, в результате которого было уничтожено 22 жилых домов. Волонтеры и работники Красного Креста Украины оказали гуманитарную помощь пострадавшим.

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Пожар, Харьковская область, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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