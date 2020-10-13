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Разрыв между «Слугой народа» и «ОПЗЖ» сокращается, в парламент проходят пять партий: результаты опроса RTS

Разрыв между «Слугой народа» и «ОПЗЖ» сокращается, в парламент проходят пять партий: результаты опроса RTS
Обновлено 11:20 Сегодня Телеграф Фото: prm.ua
Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, то в следующий состав парламента прошли бы 5 политических партий: «Слуга народа» (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) – 24,8%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович) – 22,3%, «Европейская солидарность» (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) – 16,7%, ВО «Батькивщина» (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 9,9% и «Партия Шария» (О. Бондаренко) – 5,3%.

Об этом говорится в социологическом исследовании, проведенном компанией «Роботизированные телесистемы» в период с 9 до 12 октября 2020 года.

Рейтинг других политических партий распределился следующим образом: «Сила и честь» - 3,3%, Радикальная партия Олега Ляшко – 2,9%, «Украинская стратегия Гройсмана» - 1,5%, ВО «Свобода» - 1,4%, «За будущее» - 1,2%, «Гражданская позиция» - 1,2%, «Голос» - 1,1%, «Самопомощь» - 0,9%, «Оппозиционный блок» - 0,8%,  «Национальный корпус» - 0,4%.

На вопрос о том нужно ли покупать вакцину против коронавируса в РФ либо ждать пока ее начнет производить какая-либо другая страна, почти 60% респондентов заявили, что Украина должна покупать вакцину в РФ. Противоположное мнение высказали 29,5% опрошенных, еще 11,1% затруднились ответить на этот вопрос.

Суммарно 58,6% опрошенных считают очень вредным или скорее вредным ратификацию Украиной кредитного соглашения с ЕС, по которому Украина получит 1,2 млрд. евро после выполнения ряда обязательств – в том числе, если разрешит огромные зарплаты членам набсоветов государственных компаний, в которые входит много иностранцев, отдаст иностранцам возможность закупать лекарства для Украины, поставит одобренных Западом людей во главе налоговой, таможни и судебной системы. Противоположное мнение суммарно высказали 25,6% респондентов. «Ни полезным ни вредным» его считают 12,8% опрошенных и 3,0% респондентов затруднились ответить на это вопрос.

55,7% респондентов уверены, что нынешняя власть не в состоянии обеспечить безопасность гражданам Украины. Противоположное мнение выразили 13,9%, еще 30,4% затруднились с ответом.

Социологическая компания RTS («Роботизированные телесистемы») провела исследование общественного мнения 9-12 октября 2020 года по методу CATI (computer-assisted telephone interviews). Для получения репрезентативной выборки было опрошено население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Для получения ответов респондентов была использована случайная генерация мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Статистическая погрешность: +/- 2,8%.

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