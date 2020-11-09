Стало известно о секретном разговоре Шмыгаля с премьером Казахстана: говорили о закупке казахской продукции для "Укрзалізниці"

На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вел тайные переговоры с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым о закупке железнодорожной продукции для "Укрзализныци".

Разговор провели по телефону и держали в секрете, пишет канал в Телеграм "Легитимный" со ссылкой на собственные источники.

"Насколько нам известно, речь шла о закупке локомотивов, рельс, стрелочных переводов и другой продукции ж/д назначения, - говорится в сообщении. - Уже объявлено, что в 2021 год инвестиции в УЗ составят 25 млрд. грн., и Шмыгаль рассчитывает освоить эту сумму через казахские компании".

"Но Шмыгаль не понимает, что его задача – продавать продукцию украинских предприятий зарубеж, как это делают его иностранные визави, а не заводить в Украину импорт, тем самым лишая граждан работы", - добавили на канале.

Автор допускает, что такие действия власти могут привести к ускорению падения экономики: "Импорт, а особенно из Таможенного союза, ничем не поможет Украине. Только выведет валюту из страны, что приведет к снижению курса гривни".