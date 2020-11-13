Отказ закупать российскую вакцину показал неспособность государства позаботиться о гражданах, - Могилев

Учитывая то, что вакцину от коронавируса российского производства закупает Евросоюз и Израиль, она доказала свою эффективность и закупать ее Украине необходимо.

Об этом в эфире NEWSONE заявил министр внутренних дел Украины в 2010 — 2011 годах Анатолий Могилев, комментируя слова ведущей о том, что председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук договорился с российским Президентом Владимиром Путиным о поставках этой вакцины в Украину.

"Страшно то, что мы в медицину вмешиваем политику. Можем покупать в России газ, нефть, другие товары, а вакцину, которая нужна для здоровья людей, почему-то покупать не можем. Потому что мы (Украина, — Ред.) находимся под внешним управлением и эту тему чрезмерно заполитизировали: всё, что российское — "плохое", — отметил эксперт.

По мнению Могилева, если Украина и дальше будет продолжать идти по этому пути, то страна будет падать всё ниже и ниже, поскольку внешнее управление никогда не приводило к развитию того или иного государства.

На реплику ведущего, предположившего, что Президент Украины Владимир Зеленский не желает покупать российскую вакцину от COVID-19 из-за того, что об этом ранее него договорился с российским Президентом лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, бывший глава МВД отметил, что в случае, если государство не заботится о своих гражданах в условиях пандемии коронавируса, люди начинают о себе заботиться сами, добывая вакцину от COVID-19 самыми нереальными путями.

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что когда речь идет о защите и выживании украинцев, власти следует сосредоточиться не на строительстве дорог, а на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России.

У западных компаний, отметил политик, названия которых хорошо известны украинцам в связи с рекламой гигиенических средств и косметики, вакцина от коронавируса пока только в стадии разработки.

"Единственная страна, справившаяся с этой задачей на настоящий момент, — это Российская Федерация, которая уже выпустила и зарегистрировала свою вакцину "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и начала вакцинацию населения совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год", — сказал лидер ОПЗЖ.