Источник рассказал об усугублении конфликта в окружении Зеленского

Между главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым наметился серьезный конфликт. Не так давно из Офиса президента был уволен первый замглавы Сергей Трофимов, который тоже не ладил с Ермаком.

Влиятельный собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал "Телеграфу", что позиция Авакова в отношении Ермака ужесточилась после истории с "вагнеровцами". Глава МВД, по словам источника, уверен в сливе информации украинской стороной и требует найти и наказать виновного (-ных).

"Расследование истории с "вагнеровцами" сознательно стопориться Офисом президента. Для общества делается вид, что этой операции то ли не было, то ли она сорвалась не по вине украинской стороны. У сотрудников спецслужб результат этой масштабной спецоперации вызывает массу вопросов и здесь они нашли союзника в лице Авакова", - говорит собеседник издания.

Впрочем, как уточнил другой собеседник "Телеграфа", Арсен Аваков помнит попытки Андрея Ермака сместить его с должности. И хотя глава ОП свою причастность к сбору голосов за отставку главы МВД опровергнул, министр убежден, что это дело рук именно Ермака.

Такое не забывается, сейчас Аваков ищет (и что главное - находит) союзников, чтобы в удобный момент выкинуть Ермака из Офиса президента", - поясняет источник.

Как известно, 29 июля 2020 года вблизи Минска белорусские силовики задержали 32 россиянина, которые, как стало известно позже, были наемниками и направлялись в третьи страны транзитом через Беларусь.

За несколько дней до этого, 24 июля, в Офисе президента Украины проходило закрытое совещание по поводу спецоперации украинской разведки, целью которой было выманить и задержать в Украине наемников из ЧВК "Вагнера", причастных к преступлениям на Донбассе, в том числе сбитию малазийского "Боинга" рейса МН17. На совещании в ОП возник спор, поскольку глава Офиса Андрей Ермак требовал отменить операцию. Он аргументировал это тем, что задержание россиян сорвет переговорный процесс с Дмитрием Козаком и поставит под вопрос обмен пленными. Глава Главного управления разведки Василий Бурба настаивал на необходимости проведения операции, поскольку ее готовили на протяжении длительного периода времени и на это были потрачены серьезные средства. Зеленский послушал Ермака и перенес операцию на 30 июля.

После провала операции Василий Бурба требовал провести расследование и допросить участников совещания на детекторе лжи. Спустя несколько дней Бурба был уволен.

Журналисты Юрий Бутусов и Янина Соколова опубликовали сведения, что операция украинской разведки готовилась совместно с США. По задумке спецслужб, группа из 33 человек переправлялась из России в Венесуэлу транзитом через Минск и Стамбул. Согласно планы, в самолете одному из пассажиров, роль которого исполнил бы сотрудник СБУ, должно было стать плохо и самолет посадили бы в Киеве. После посадки на борт под видом медиков должны были проникнуть спецназовцы и задержать "вагнеровцев".

В провале операции журналисты обвиняли Офис президента. В частности, подозрение упало на Андрея Ермака, который выступал против операции.

После задержания в Беларуси президент Александр Лукашенко спустя несколько недель передал "вагнеровцев" России.