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Формальному владельцу рынка "Столичный" Стельмаху предъявили подозрение по статье "мошенничество" - СМИ

Формальному владельцу рынка "Столичный" Стельмаху предъявили подозрение по статье "мошенничество" - СМИ
12:43 Сегодня Телеграф

Номинальному собственнику мажоритарной доли рынка "Столичный" Александру Стельмаху предъявлено подозрение по статье 190 УК Украины (мошенничество) в связи с инкриминируемым ему неоднократным обманом на значительную сумму денег и невыполнением обязательств, взятых им согласно подписанным документам.

Об этом сообщает информированный источник "Апострофа".

Так, по данным источника, 1 декабря Александру Стельмаху было вручено сообщение о том, что он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенным повторно, в особо крупных размерах.

Как ранее писал "Апостроф" со ссылкой на "Бизнес.Цензор", переговоры о продаже киевского рынка "Столичный" между собственником доли в 54,25% Александром Стельмахом и крупным зарубежным инвестором с активами в Украине, группой компаний Stolitsa Group, велись с 2018 года. Были достигнуты договоренности, подписаны соответствующие юридические документы. В 2019 году покупатель даже заплатил Александру Стельмаху значительный аванс. Однако после получения денег Александр Стельмах без каких-либо причин и объяснений внезапно перестал исполнять взятые обязательства и в нарушение достигнутых с покупателем соглашений уволил бывшее руководство "Столичного" и назначил туда своих людей.

Источник "Апострофа" утверждает, что в подозрении идет речь об авансовом платеже Александру Стельмаху общей суммой в $2,5 млн, которая была разбита на несколько траншей. В подозрении указывается, что получал эти деньги Стельмах без цели реального исполнения взятых на себя обязательств, то есть действовал умышленно, из корыстных побуждений. Это также подтверждается его последующим отказом вернуть средства, полученные в качестве аванса.

Таким образом, как отмечает источник со ссылкой на текст подозрения, своими умышленными противоправными действиями Александр Стельмах нанес материальный ущерб покупателю "Столичного" в размере $2,5 млн и совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно - завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах.

Следует отметить, что активисты и ряд СМИ заявляют о том, что в действительности Александр Стельмах является лишь номинальным собственником "Столичного", а реальным его владельцем является одиозные представители "семьи" Януковича Юрий Иванющенко (находится в розыске) и Иван Аврамов. Также СМИ отмечают, что на сегодняшний день на долю в "Столичном" Александра Стельмаха (или, по сути, Иванющенко-Аврамова) уже наложен судом арест, чтобы не дать им возможность ее отчуждения.

Также стоит добавить, что, по данным источников на рынке, Александр Стельмах, похоже, скрывается от следствия и может быть объявлен в розыск в ближайшее время.

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Телеграф
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