Скачать
Воскресенье, 21.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 20 февраля: Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука, суд в России принял окончательное решение по Навальному
Итоги дня 20 февраля: Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука, суд в России принял окончательное решение по Навальному
Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука (список)
Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука (список)
"Ливерпуль" впервые в 21 веке проиграл домашнее дерби "Эвертону" (видео)
"Ливерпуль" впервые в 21 веке проиграл домашнее дерби "Эвертону" (видео)
Шоу "Маска" покинула Коза: известно, кто скрывался в этом костюме (фото, видео)
Шоу "Маска" покинула Коза: известно, кто скрывался в этом костюме (фото, видео)

Молчанова с Туменасом готовят новый рейдерский захват "Столичного": дирекция рынка разоблачила фейки СМИ

Молчанова с Туменасом готовят новый рейдерский захват "Столичного": дирекция рынка разоблачила фейки СМИ
23:27 Сб, 20 Февраль 2021 Телеграф

Заместитель директора ООО "РСХП Столичный" Дмитрий Долгушевский в комментарии изданию OBOZREVATEL разоблачил фейки СМИ о предприятии. По его словам, владельцы сети NOVUS Влада Молчанова и Раймондас Туменас готовят новый рейдерские атаки на рынок, в связи с чем и появилась неправдивая информация о банкротстве.

О чем рассказала дирекция "Столичного"

⁃ Здравствуйте, Дмитрий. Что побудило вас связаться с редакцией?

⁃ Здравствуйте. После публикации откровенно лживого материала журналистов "24 канала" появилось желание дать комментарий по этому поводу, если вам это интересно.

⁃ Конечно интересно, история с вашим предприятием сейчас на первых строках новостей. Что именно, по вашему мнению, в сюжете было лживого?

⁃ Да всё! Ради справедливости, хочу отметить, что один факт был правдивый. Наш рынок действительно самый крупный сельскохозяйственный рынок Украины. Но всё остальное полный бред.

⁃ Дмитрий, можете конкретизировать?

⁃ Пожалуйста! Касаемо незаконного назначения новой администрации рынка. "Успешный менеджер" Алексей Чумак сам подал заявление об увольнении. Неожиданностью это назвать сложно, т.к. аудиторская проверка проводилась с середины 2019 года по февраль 2020. И его увольнение было закономерностью. Так же правомерность назначения новой администрации подтверждено решениями судов. Дальше. Касаемо договоров заключённых новой администрацией также есть решения судов, подтверждающие законность их заключения. И юристы Влады Молчановой знают об этом, как никто другой. Но об этом им не выгодно говорить. Хотя в Украине закреплено верховенство закона, а не мнений "профессиональных" юристов.

⁃ Подождите, Дмитрий. А есть подтверждение вашим словам?

⁃ Ну конечно! Мы готовы предоставить все материалы, решения всех судов. Так же мы готовы предоставить исковые заявления миноритарных акционеров, где именно они ДВАЖДЫ просили признать наше предприятие банкротом и оставить тысячи людей без места работы. Но и тут закон на нашей стороне. Мы отсудились до Верховного суда Украины и победили в КАЖДОЙ из трёх инстанций!!!

⁃ Ну хорошо. А финансовые показатели предприятия?

⁃ Операционная прибыль предприятия при новой администрации выросла в 6,5 раз. Вы только вдумайтесь в эти показатели! Налогов уплачено 41 600 000 гривен. Мы готовы всем заинтересованным СМИ предоставить официальную информацию, а не просто мнение "экспертов, юристов".

⁃ А обращались ли к вам эти средства массовой информации за комментариями?

⁃ Вся фейковая информация распространяется сайтом Апостроф, по данным некоторых СМИ, этот сайт принадлежит Владе Молчановой. Вот пусть эти журналисты и юристы, эксперты поинтересуются у Алексея Чумака, представителей и юристов Столицы Групп как они построили 24000 кв м площадей за 34 000 000$, т.е. по 1400$ за квадратный метр при рыночной цене 500$ (это вам подтвердит любой эксперт по строительству) и куда делись эти 34 000 000$ , выведенные с нашего предприятия на счета предприятий, связанных с Владой Молчановой. А после, "вишенка на торте" – заложили по ипотеке себе же весь рынок за 40 млн грн. Как вам схемка? Но и этого мало, по мнимым договорам, вернули себе эти цифры с приятным бонусом в 48 000 000 гривен. Кстати, о том , что выводили проценты с рынка, сказано в выводе такой уважаемой аудиторской конторы как Эрнст энд Янг. Обязательно нужно поинтересоваться как эти "профессиональные юристы" в чёрную трижды переоформили весь рынок с помощью "чёрных" нотариусов и регистраторов и про уголовные дела в отношении них по данным фактам!

⁃ Дмитрий, тогда какую цель преследуют ваши оппоненты, публикуя подобную информацию?

⁃ Уверен, что это информационная подготовка к очередному рейдерскому захвату со стороны наших миноритариев.

⁃ Хорошо, спасибо , Дмитрий. Ждём от вас официальные подтверждения ваших слов.

⁃ Спасибо вам за возможность донести реальную ситуацию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 175

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Суд вынес решение в деле о смертельном избиении человека в центре Киева
02 Россия увеличила сумму на финансирование Крыма: во сколько Путину обошлась оккупация полуострова
03 Ирина Шейк прогулялась с 3-летней дочерью по заснеженному Нью-Йорку (фото)
04 "Александрия" отгрузила команде Милевского три мяча (видео)
05 Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука (список)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Санкции против Медведчука: появилась реакция США
Санкции против Медведчука: появилась реакция США
Не сроком единым: Навальному &quot;влепили&quot; штраф за клевету
Не сроком единым: Навальному "влепили" штраф за клевету
Суд вынес решение в деле о смертельном избиении человека в центре Киева
Суд вынес решение в деле о смертельном избиении человека в центре Киева
Какой праздник 21 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 21 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь