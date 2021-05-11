Боевики на Донбассе попали в свою же ловушку, приготовленную для ВСУ: что известно

Во вторник, 11 мая, на Донбассе пьяные боевики наехали на установленную своими же руками противотанковую мину ТМ-62.

Об этом сообщается на странице 10-й горно-штурмовой бригады в Facebook.

"В результате мощного взрыва УАЗ уничтожен. В связи с чем взять кровь у водителя на анализ по установлению количества алкоголя в крови – нельзя", - пишут военные.

На данный момент доподлинно неизвестно, сколько боевиков находились в подорвавшемся авто и что именно он перевозил.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские хакеры кибер-альянса анонимных групп FalconsFlame и Trinity в рамках операции OpMay9, раскрыли личность российского контрактника, воевавшего на Донбассе против украинских военных на стороне боевиков группировок ДНР и ЛНР.

Также СБУ задержала участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" на Донбассе.