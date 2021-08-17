Укр

Посчитают каждую копейку: астрологи назвали самые жадные знаки Зодиака

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Посчитают каждую копейку: астрологи назвали самые жадные знаки Зодиака Новость обновлена 17 августа 2021, 13:51
Названа тройка самых жадных знаков Зодиака

Астрологи предупреждают, что у некоторых знаков Зодиака патологическая жадность заложена в характере.

Не секрет, что знак Зодиака, под которым мы родились, во многом определяет наш характер. Например, некоторые знаки могут быть более прижимистыми, чем остальные. Астрологи назвали тройку главных скупердяев по знаку Зодиака.

Козерог

Козерог у нас на первом месте в списке главных жадин Зодиака. Если увидите человека, который в темной комнате пересчитывает свои денежки, знайте — это Козерог. Этот знак никогда не простит даже малейшего долга, и на щедрые подарки от него тоже не стоит рассчитывать.

Рак

Рак — это именно тот человек, который готов потратить лишний час для того, чтобы дойти в супермаркет, где хлеб будет на пару копеек дешевле. С деньгами расстается очень тяжело. Неохотно тратится даже на себя.

Весы

Весы никогда не потратят крупную сумму, предварительно все не взвесив 10 раз. Они всегда планируют расходы заранее и очень расстраиваются, если траты даже немного превосходят ожидаемые.

Ранее "Телеграф" публиковал гороскоп, который астролог составила на неделю 16-22 августа.

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