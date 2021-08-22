Укр

Гороскоп на 23 августа: Стрельцам нельзя поддаваться искушениям, а Водолеям - лениться

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
102
Гороскоп на 23 августа: Стрельцам нельзя поддаваться искушениям, а Водолеям - лениться Новость обновлена 22 августа 2021, 15:03
Гороскоп на 23 августа 2021

Астрологический прогноз на понедельник, 23 августа 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 23 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Астрологи не советуют поднимать тяжести и перенапрягаться в спортзале. День стоит провести в общении с близкими.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день может нервировать заминка в планах. Активность будет временно заблокирована, а привычный режим изменен.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Пришло время поразмышлять о перспективах, о будущем. Настройте себя на что-то хорошее. Ни в коем случае не думайте о прошлых проблемах. Не оставайтесь в уединении.

Рак (22 июня — 22 июля)

Пора подумать о переменах в судьбе. Свои силы необходимо использовать по максимуму, но без негатива в адрес окружающих.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день могут появиться домашние или рабочие задачи, требующие незамедлительного решения. Звезды хотят видеть вас трудолюбивыми.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды сделают вас успешными в любви, повысив ваше обаяние и харизму. День прекрасно подходит для заключения сделок, знакомств, дорогостоящих приобретений.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благоприятное время для новых начинаний, творческой деятельности, покупок и новых знакомств. 

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Это прекрасный день для физической активности, спорта, динамики. Также полезными будут знакомства, флирт, романтика. Не стоит проявлять равнодушие к проблемам близких людей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не бойтесь взаимодействовать с окружающими. Не поддавайтесь искушениям. В любви стоит проявить настойчивость.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день от вас потребуется ответственность. Необходимо выполнять все рабочие обязанности точно в срок. 

Водолей (20 января — 19 февраля)

Старайтесь избегать лени и прокрастинации. Старайтесь не пользоваться своей хитростью ради достижения целей. Опасайтесь злых и токсичных людей в своем окружении.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день не помешает физическая активность. Лучше больше ходить, меньше лениться.

Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
Политика
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину
Дата публикации
Категория
Главные события недели: санкции против Гужвы и Шария, Меркель встретилась с Зеленским, Варфоломей посетил Киев
Главные события недели: санкции против Гужвы и Шария, Меркель встретилась с Зеленским, Варфоломей посетил Киев
Дата публикации
Категория
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан