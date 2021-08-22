Гороскоп на 23 августа: Стрельцам нельзя поддаваться искушениям, а Водолеям - лениться

Астрологический прогноз на понедельник, 23 августа 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 23 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Астрологи не советуют поднимать тяжести и перенапрягаться в спортзале. День стоит провести в общении с близкими.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день может нервировать заминка в планах. Активность будет временно заблокирована, а привычный режим изменен.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Пришло время поразмышлять о перспективах, о будущем. Настройте себя на что-то хорошее. Ни в коем случае не думайте о прошлых проблемах. Не оставайтесь в уединении.

Рак (22 июня — 22 июля)

Пора подумать о переменах в судьбе. Свои силы необходимо использовать по максимуму, но без негатива в адрес окружающих.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день могут появиться домашние или рабочие задачи, требующие незамедлительного решения. Звезды хотят видеть вас трудолюбивыми.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Звезды сделают вас успешными в любви, повысив ваше обаяние и харизму. День прекрасно подходит для заключения сделок, знакомств, дорогостоящих приобретений.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благоприятное время для новых начинаний, творческой деятельности, покупок и новых знакомств.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Это прекрасный день для физической активности, спорта, динамики. Также полезными будут знакомства, флирт, романтика. Не стоит проявлять равнодушие к проблемам близких людей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не бойтесь взаимодействовать с окружающими. Не поддавайтесь искушениям. В любви стоит проявить настойчивость.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В этот день от вас потребуется ответственность. Необходимо выполнять все рабочие обязанности точно в срок.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Старайтесь избегать лени и прокрастинации. Старайтесь не пользоваться своей хитростью ради достижения целей. Опасайтесь злых и токсичных людей в своем окружении.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день не помешает физическая активность. Лучше больше ходить, меньше лениться.