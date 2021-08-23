Избегайте перегрузок и не завышайте ожидания: астролог составила подробный гороскоп на сентябрь

После спокойных летних месяцев, сентябрь покажется долгим и тяжелым, но важно осознать, что все проходит, и любые неприятности, в конце концов, заканчиваются.

В сентябре все медленные планеты в ретроградном движении социальные – Юпитер и Сатурн, высшие – Уран, Нептун, Плутон. А с 27 сентября в ретроградное движение перейдет Меркурий в Весах. При ретроградности внешний мир уходит на второй план, а внутренний становится более важным.

Путаница и задержка в делах, проблемы на государственном уровне, международных отношениях – наиболее вероятные неприятности. А это заставит многих пересмотреть свои взгляды на жизнь и продумать планы на будущее с учетом реалий современного мира. Придется снова пройти те уроки жизни, которые не были усвоены ранее. Об этом "Телеграфу" рассказала астролог Марина Скади.

Сентябрь — прекрасный период для переоценки ценностей и отношений, своей роли в обществе. В работе и карьере, особенно у тех, кто имеет высокие должности, возникнут сложности и препятствия, напомнят о себе прошлые неприятные ситуации. Актуальны финансовые вопросы, которые не были решены в прошлом. В области инноваций, в IT сфере возможны важные перемены.

Первая декада сентября относительно спокойная – Венера движется по знаку Весы, где имеет статус управления. Сложный день 2 сентября – Марс в оппозиции с ретро Нептуном, при этом Черная Луна в соединении с Северным Узлом в Близнецах, что может привести к напряженной обстановке на уровне государства, вплоть до обострения военных ситуаций, народных восстаний, выяснения отношений между лидерами стран.

4 сентября Меркурий в гармоничном аспекте с ретро Сатурном – благоприятный день, можно исправить ранее совершенные ошибки, договориться с другими людьми. Успешны будут сделки купли-продажи, решение вопросов по работе, составление планов на будущее.

6 сентября Венера в квадратуре с ретро Плутоном, день очень напряженный, особенно для партнерских отношений, основой которых является финансовый интерес. Вероятно нарушение договоренностей, разрыв партнерских отношений под влиянием сложившихся обстоятельств.

Перенесите решение важных вопросов на 7 сентября – в этот день Венера в гармоничном аспекте с ретро Юпитером, Новолуние в Деве в 03:52 по киевскому времени, делает этот день благоприятным — любая сложная ситуация или конфликт, возникшие ранее, можно устранить. Хороший день для юридических дел, оформления союзов, решения вопросов связанных с высшим образованием и сферой зарубежья.

Вторая декада сентября начинается с ингрессии Венеры в знак Скорпиона (11 сентября – 7 октября 2021), где имеет статус изгнания — наступает время страстей, драм, борьбы, страданий, преодолений.

Венера отвечает за финансы, а знак Скорпиона связан с чужими деньгами. В период Венеры в Скорпионе можно успешно решить вопросы с займами и кредитами.

14 сентября Солнце в оппозиции с ретро Нептуном, на фоне транзита Венеры по Скорпиону, в этот день может быть много странного, необъяснимого. Многие люди необъективно оценивают окружающую ситуацию и поэтому легко становятся жертвами собственной фантазии.

С 15 сентября почти на 2 месяца Марс входит в знак Весы, где имеет статус изгнания. Здесь Марс в гостях у Венеры, которая в Скорпионе, также в изгнании. Но это взаимная рецепция по управлению, поэтому нам всем Вселенная дает шанс найти выход из самой сложной ситуации. В этот период может возникнуть желание выяснить отношения, высказать все претензии к партнеру. Многие люди во второй половине сентября столкнутся с искушениями и соблазнами. Исход любой ситуации зависит от осознанного подхода к делам и взаимоотношениям.

Вторая половина сентября – кризисная, требуются огромные затраты физической и психической силы, чтобы сохранить «статус кво».

17 сентября Венера в квадратуре с ретро Сатурном, а Солнце в гармоничном аспекте с ретро Плутоном – болезненные воспоминания способствуют осознанию чего очень важного. Тайное становится явным, происходит раскрытие истины, что дает тяжелую психическую нагрузку, с которой справиться самостоятельно практически невозможно.

20 сентября Меркурий в гармоничном аспекте с ретро Юпитером – один из лучших дней в сентябре, когда можно разобраться во всем с минимальными потрясениями. Воспользуйтесь потенциалом этого дня, если нужно с кем-то договориться, решить вопросы с документами, финансами, партнерскими взаимоотношениями с иностранцами.

21 сентября в 02:55 по киевскому времени Полнолуние в Рыбах.

22 сентября в 22:21 Солнце пересекает кардинальную точку и входит в знак Весы, т.е. наступает Осеннее Равноденствие. В этот день Меркурий в квадратуре с ретро Плутоном – что-то обязательно поменяется, и многие люди чувствуют, что произойдут кардинальные перемены в той или иной сфере жизни в ближайшие дни. От этого мозг усиленно работает, порой, сложно справляться с потоком мыслей, информации, обилием контактов и разговоров.

23 сентября Венера в оппозиции с ретро Ураном, неожиданные события, непредсказуемое поведение партнеров заставляет менять планы, что-то терять, отчего-то отказываться. В личных и деловых отношениях появляется много противоречий. Один неверный шаг, неосторожное слово, может осложнить взаимоотношения настолько, что исправлять их будет практически невозможно в будущем.

25 сентября формируется большой воздушный тригон – ретро Сатурн, Марс, Черная Луна в Близнецах. Поток ложной информации, абсурдных выводов, непроверенных данных, создает внешнюю напряженную атмосферу. То, что сначала выглядит обнадеживающе, в результате может дать серьезные проблемы с правовыми органами и государственными структурами. Никаких серьезных решений не принимайте в этот день.

26 сентября Меркурий разворачивается и с 27 сентября входит в фазу ретроградного движения.

29 сентября Венера в гармоничном аспекте с ретро Нептуном, а Солнце в трине с ретро Сатурном – на фоне сложного сентября, день благоприятный. Можно исправить совершенные ошибки, гармонизировать отношения, разжечь страсть, решить финансовые вопросы, конструктивно преобразовать ситуации, которые вас не устраивают. Хороший день для визитов в официальные органы, для разговоров с начальством.

30 сентября Венера в квадратуре с ретро Юпитером, а ретро Меркурий в квадратуре с ретро Плутоном – завершение сентября достаточно напряженное, многие темы переходят и в следующий месяц. Не время для построения грандиозных планов или проявления инициативы любого рода. Жизненно необходимо избегать перегрузки, завышенные ожидания приводят к разочарованиям. Многие люди могут испытывать сомнения в себе или в партнере, в его чувствах и в своих.

После спокойных летних месяцев, сентябрь покажется долгим и тяжелым, но важно осознать, что все проходит, и любые неприятности, в конце концов, заканчиваются.