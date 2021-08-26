Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет сказочная удача в сентябре

Рыбам в сентябре даже не придется прикладывать усилий, чтобы их жизнь изменилась к лучшему.

Сентябрь принесет некоторым знакам Зодиака большие перемены. Астрологи назвали тройку знаков Зодиака, за которыми удача будет ходить по пятам.

Овен

На стыке времен года Овнов всегда накрывает всплеск энергии. У них появляются силы и тяга к свершениям. Для представителей знака сентябрь станет благоприятным месяцем, особенно это касается его первой половины. Постарайтесь дать хороший старт всем глобальным планам именно в это время.

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Скорпион

В сентябре Венера перейдет в знак Скорпиона. Это значит, что представителей знака ждет большая удача. Первый месяц осени — идеальное время для активных занятий спортом и избавления от вредных привычек. Также это прекрасный период для путешествий.

Рыбы

Рыбам в сентябре даже не придется прикладывать усилий, чтобы их жизнь изменилась к лучшему. Обстоятельства будут складываться как нельзя лучше сами по себе. Вам остается только ждать, когда в вашу жизнь придут позитивные перемены.

Ранее "Телеграф" публиковал подробный гороскоп на сентябрь от астролога Марины Скади.