Бизнес-гороскоп на неделю: Рыбам не стоит разбрасываться деньгами, а Весы могут устроить шопинг

Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака с 13 по 19 сентября 2021 года.

Чтобы ваше положение в финансовой сфере с 13 по 19 сентября улучшилось, старайтесь прислушиваться к рекомендациям астрологов.

Овен

Спешите в начале недели провести совещания и деловые переговоры, они окажутся удачными и выгодными. Не тратьте деньги на ненужные покупки.

Телец

Возможно, что вы будете не в духе, но постарайтесь не срывать раздражение на коллегах и подчиненных.

Близнецы

Возможна материальная помощь от родственников и дорогой подарок от любимого человека.

Рак

Будут удачными покупки и приобретения. А также вероятны новые финансовые поступления.

Лев

Пока же ваше финансовое состояние не греет душу, так что стоит пожить в режиме строгой экономии.

Дева

Неделя будет успешна для завершения давних проектов, в которых все время обнаруживались недоделки.

Весы

Финансовое положение вас порадует. В субботу стоит устроить шопинг, вы можете попасть на весьма выгодную распродажу.

Скорпион

Заключение долгосрочных контрактов обещает существенную выгоду. Вам предложат новый прибыльный проект.

Стрелец

Успешно пройдут мероприятия даже несколько рискованного характера Однако важно не поддаться соблазну и не потратить лишнее.

Козерог

Стабильность вашего материального положения можно не подвергать сомнению. Вас могут порадовать подарки от близких.

Водолей

Вас могут ожидать денежные поступления. Хорошо бы хоть что-то отложить, чтобы не остаться у разбитого корыта в самый неподходящий момент.

Рыбы

В середине недели деньгами разбрасываться не стоит. Однако не экономьте на подарках для близких и родных.