Укр

Гороскоп на 15 сентября: Тельцам нужно немного поднапрячься, а у Скорпионов появится возможность проявить себя

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
86
Гороскоп на 15 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 15 сентября 2021 для всех знаков Зодиака

Астрологический прогноз на среду, 15 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам наконец-то представится прекрасная возможность вынести на широкое обозрение результат своего труда. 

Телец (21 апреля — 21 мая)

В эту среду вам может показаться, что силы на исходе. Звезды говорят, это временные чувства. Нужно пересилить их и приступить к задачам.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не сдавайтесь, особенно сегодня. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение, но поздно будет.

Рак (22 июня — 22 июля)

То, что вчера еще казалось абсолютно нереальным, сегодня может стать действительностью. Надо лишь приложить к этому минимальные усилия.

Лев (23 июля — 23 августа)

Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ваше обаяние сегодня откроет вам доступ в любые сферы, стоит только пожелать. Так что, если у вас есть настоятельная необходимость кого-то очаровать — нынешний день для этого идеален.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Звезды пророчат вам какие-то ненужные связи. Если не уверены в себе, лучше останьтесь дома 15 сентября.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить. Сходите в гости или пригласите гостей к себе.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

15 сентября у вас появится возможность проявить себя. Продемонстрировать свои возможности и способности. Не упустите этот шанс.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам может здорово повредить ваша неугомонность. Не надо хватиться за все подряд, бросьте свои силы на что-нибудь минимально полезное.

Водолей (20 января — 19 февраля)

15 сентября перед вами могут вырасти новые задачи. Если вы не будете тормозить, то сможете выполнить их блестяще.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня вам вряд ли удастся осуществить хоть малую толику того, что было запланировано на этот день. Однако не расстраивайтесь заранее — то, что вас отвлечет, принесет вам немало удовольствия.

Украинцам стоит готовится к подорожанию тепла
Деньги
Отопление в Украине может подорожать до 50% уже с 1 октября - кто за это заплатит
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцам стоит готовится к подорожанию тепла
Отопление в Украине может подорожать до 50% уже с 1 октября - кто за это заплатит
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Борьба Зеленского с олигархами провалилась: что будет дальше и при чем тут Разумков
Дата публикации
Категория
Перепись
Власть решила пересчитать украинцев: как это будет и что нужно знать
Дата публикации
Категория
Руслана и Валерий Харчишин
Топ-артисты поссорились из-за денег: что не так с выплатой роялти в Украине
Дата публикации
Категория
Сертификат вакцинации
В Украине сделают "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации: кто их получит и как ими пользоваться