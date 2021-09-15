Гороскоп на 15 сентября: Тельцам нужно немного поднапрячься, а у Скорпионов появится возможность проявить себя

Астрологический прогноз на среду, 15 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам наконец-то представится прекрасная возможность вынести на широкое обозрение результат своего труда.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В эту среду вам может показаться, что силы на исходе. Звезды говорят, это временные чувства. Нужно пересилить их и приступить к задачам.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не сдавайтесь, особенно сегодня. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение, но поздно будет.

Рак (22 июня — 22 июля)

То, что вчера еще казалось абсолютно нереальным, сегодня может стать действительностью. Надо лишь приложить к этому минимальные усилия.

Лев (23 июля — 23 августа)

Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ваше обаяние сегодня откроет вам доступ в любые сферы, стоит только пожелать. Так что, если у вас есть настоятельная необходимость кого-то очаровать — нынешний день для этого идеален.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Звезды пророчат вам какие-то ненужные связи. Если не уверены в себе, лучше останьтесь дома 15 сентября.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить. Сходите в гости или пригласите гостей к себе.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

15 сентября у вас появится возможность проявить себя. Продемонстрировать свои возможности и способности. Не упустите этот шанс.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вам может здорово повредить ваша неугомонность. Не надо хватиться за все подряд, бросьте свои силы на что-нибудь минимально полезное.

Водолей (20 января — 19 февраля)

15 сентября перед вами могут вырасти новые задачи. Если вы не будете тормозить, то сможете выполнить их блестяще.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня вам вряд ли удастся осуществить хоть малую толику того, что было запланировано на этот день. Однако не расстраивайтесь заранее — то, что вас отвлечет, принесет вам немало удовольствия.