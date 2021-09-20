Гороскоп на неделю: Рыбам стоит прислушиваться к интуиции, а Близнецов ждут приятные перемены на работе

Астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака с 20 по 26 сентября 2021 года.

Следуя рекомендациям астрологов можно избежать различных неурядиц и проблем. Эта неделя потребует умения концентрироваться на цели и абстрагироваться.

Овен

Высокая работоспособность, предприимчивость и уверенность в себе помогут вам добиться успеха. Также, на этой неделе звезды рекомендуют вам позаботиться о своей дыхательной системе.

Телец

Если вы преодолеете свою лень, то все в вашей профессиональной жизни будет прекрасно. Предлагайте свои идеи, планы и проекты, они реалистичны, а значит, могут принести прибыль.

Близнецы

На этой неделе ожидайте приятных перемен на работе. Вам повысят зарплату, выдадут премию, сделают график более удобным. В личной жизни также много изменится к лучшему.

Рак

Постарайтесь не распыляться на мелочи. Сконцентрируйте все усилия для достижения одной, главной для вас на данный момент, цели.

Лев

Неделя стабильна в финансовом плане, однако вероятны не совсем приятные сюрпризы и перемены на работе.

Дева

На этой неделе вас ожидает много встреч, звонков, переговоров. Постарайтесь не устать от общения и не забывать о своих интересах.

Весы

Не забывайте о доме и накопившихся делах. Желательно больше времени и внимания уделять детям.

Скорпион

В делах вас ждет успех и прибыль, появятся новые партнеры и выгодные клиенты. Поездка за город на уик-энд позволит восстановить затраченные силы и обрести душевное равновесие.

Стрелец

Не обращайте внимания на мелкие неприятности. В выходные вы можете рассчитывать на поддержку друзей и родных.

Козерог

Важно не потерять душевное равновесие, тогда неделя будет благоприятна для работы с информацией и продуктивна в плане общения.

Водолей

Старайтесь во всем находить положительные моменты. Даже если сначала это будет непросто, потом втянетесь.

Рыбы

На этой неделе вас будут переполнять творческие идеи и замыслы. Вам понадобятся единомышленники, которые помогли бы их воплощению в жизнь. Прислушивайтесь к голосу интуиции.