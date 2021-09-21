Укр

Как из сказки: три знака зодиака, из которых получаются "идеальные" мужья

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Лучшие мужья по знаку Зодиака Новость обновлена 21 сентября 2021, 12:40
Лучшие мужья по знаку Зодиака

Самые понимающие, отзывчивые и сильные мужчины.

Каждая девушка, ну или почти, хотят выйти замуж. Однако ведь хочется же так, чтобы раз и навсегда, без всяких разводов, ссор и скандалов. Поэтому очень часто слабая половина обращается за помощью к звездам. Астрологи раскрыли три мужских знака Зодиака, которые в большей мере подходят на роль "идеального" мужа.

Телец

Мужчины-Тельцы "прячут" в себе очень много хороших качеств под "броней" сильного и невозмутимого. Эти мужчины трудолюбивые, умеют зарабатывать деньги, преданные и порядочные, надежны и непоколебимы. В женщинах они ценят хозяйственность, порядочность и надежность.

Рак

Мужчины-Раки вежливые, тактичны и очень внимательны к окружающим, эмоциональные, чувствительные и отзывчивые. Они очень хорошие семьянины: в приоритете у них домашние посиделки и общение с детьми. Такие мужчины всегда будут рядом с любимой, и помогут ей с любой проблемой.

Однако стоит помнить, что этот знак обладает выраженным собственническим инстинктом. Мужчины-Раки настоящие ревнивцы.

Весы

Мужчины-Весы — миролюбивые, умеющие решать семейные вопросы без скандалов. Весы умеют контролировать свои эмоции, и это не значит, что они "никакие". Свою семью Весы строят на принципах равенства и компромиссов. Они умеют не только слушать, но и слышать любимого человека. Им нравятся ухоженные женщины с хорошим чувством вкуса.

Ранее "Телеграф" называл три знака Зодиака, чью любовь очень сложно завоевать.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Любовный гороскоп
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